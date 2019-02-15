Арбитражный суд Башкортостана отказал в удовлетворении искового заявления Социнвестбанка о взыскании 165,6 млн рублей с бывшего владельца кредитной организации Сергея Таболина.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2017 года прекратил производство по заявлению о признании Таболина банкротом. Определением суда от 27 октября 2017 года по данному делу была произведена замена заявителя (Социнвестбанк) на его правопреемника — индивидуального предпринимателя Михаила Приклонского. Производство по делу было прекращено в связи с отказом последнего от иска.

Кроме того, в июне 2017 года столичный арбитраж прекратил производство еще по одному заявлению о банкротстве Таболина. Согласно утвержденному судом мировому соглашению, заключенному между заявителем (Михаил Приклонский) и должником, Таболин обязуется уплатить кредитору 3,1 млн рублей в срок до 31 декабря 2018 года.

Таболин стал акционером Социнвестбанка в 2007—2008 годах. Ранее он владел Акромбанком, который был переименован в Русский Банк Делового Сотрудничества.