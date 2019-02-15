С февраля 2019 года жители Москвы и Санкт-Петербурга имеют возможность заказать карты онлайн с бесплатной доставкой.

«Наши карты созданы специально для денежных переводов и доступны не только гражданам России, но и мигрантам, — подчеркнула Анастасия Мигура, руководитель карточного бизнеса Юнистрим. — При помощи Мобильного банка для держателей карт Юнистрим наши клиенты могут отправлять деньги с комиссией от 0%. Выгода от осуществления переводов на таких условиях очевидна».

Отсутствие комиссии гарантировано при бивалютных переводах, в том числе в Казахстан, Молдову, Таджикистан и Армению. При совпадении валюты отправки с валютой выдачи Юнистрим предлагает специальные тарифы от 0,49% — самые низкие для стран СНГ на российском рынке денежных переводов. Комиссия на такую услугу у основных игроков может достигать 100%. В сравнении с ними, Вы экономите от 5 000 рублей в год, отправляя 30 000 рублей по системе Юнистрим ежемесячно.

За последние 2 года более 100 000 клиентов Банка оценили удобство и выгоду переводов с использованием карт Юнистрим VISA и МИР. С их помощью можно также совершать покупки в магазинах и сети интернет. Услуга дистанционного оформления карты доступна на сайте: unistreamcard.ru для жителей Москвы и Санкт-Петербурга и занимает всего пару минут. Клиент получит карту в удобное ему время по любому адресу в пределах двух столиц.