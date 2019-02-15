Клиенты Камчаткомагропромбанка (Петропавловск-Камчатский) за первые три дня страховых выплат получили 580 млн рублей компенсаций по вкладам. Такие данные приводятся в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

Расчеты с вкладчиками стартовали 13 февраля, они осуществляются через Сбербанк и Россельхозбанк . АСВ ранее сообщало, что за выплатой страхового возмещения на сумму около 1 млрд рублей могут обратиться порядка 5 тыс. вкладчиков Камчаткомагропромбанка, в том числе 267 предпринимателей и 256 малых предприятий. В Камчатском крае порядка 4 тыс. вкладчиков могут претендовать примерно на 913 млн рублей страховки.

Как уточняют в агентстве, в настоящий момент страховое возмещение получили 1 тыс. вкладчиков Камчаткомагропромбанка, включая 75 юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям.



Лицензия Камчаткомагропромбанка отозвана с 31 января этого года. По данным ЦБ, более 70% кредитного портфеля банка сформировано сомнительной и проблемной ссудной задолженностью. При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем ей неоднократно предъявлялись требования о доформировании резервов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное уменьшение размера собственных средств (капитала) банка. Регулятор увидел также признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

