В разделе «Диалоги» приложения «Сбербанк Онлайн» теперь можно создавать групповые чаты, следует из сообщения Сбербанка на странице во «ВКонтакте».

«Запустили групповые чаты в «Диалогах» «Сбербанк Онлайн». Здесь удобно скидываться с друзьями на общие подарки и вечеринки, а еще — просто общаться. Зайдите в «Диалоги», создайте группу и пригласите в нее друзей», — говорится в сообщении.