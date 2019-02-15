В Москве в пятницу, 15 февраля, задержан председатель совета директоров Восточного Банка, основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви. Судебное заседание об избрании меры пресечения назначено на 15 февраля, следует из картотеки дела на сайте суда.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева, Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать основателя и управляющего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Майкла Калви», — сказала представитель суда.

Калви уже доставлен в здание суда, сообщила РБК Царева. Одновременно в суде планируется избрать меру пресечения для партнеров Калви — Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля. Также задержаны директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, Алексей Кордичев, Максим Владимиров.

Портал Банки.ру направил запрос в Восточный Банк.

Инвестфонду Baring Vostok принадлежит 51,6% акций Восточного Банка. Еще 40,2% контролируют через разные структуры бывшие бенефициары Юниаструм Банка, в том числе Артем Аветисян (32,02%). В сентябре 2018 года в «Восточном» обострился корпоративный конфликт , писала газета «Коммерсант». Акционеры не могли договориться о процедуре докапитализации банка. С начала 2018 года «Восточный» планировал провести допэмиссию акций на 5 млрд рублей для решения этой задачи, но сроки размещения все время сдвигались. В декабре акционеры банка согласовали с ЦБ отсрочку до апреля 2019 года, сообщал «Коммерсант». Осенью ЦБ также вынес банку предписание доначислить резервы на 20 млрд рублей . Акционеры кредитной организации тогда заявили, что «Восточный» сможет выполнить все обязательства по формированию резервов.

