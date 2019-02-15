Азиатско-Тихоокеанский Банк расширил возможности своих банкоматов: теперь в устройствах доступны переводы с карты на карту.

Как уточняется в сообщении АТБ, получатель и отправитель средств могут быть держателями карт Visa, Mastercard или «Мир» любого российского банка, при этом перевод можно совершить «в любых комбинациях карт» указанных платежных систем.

Переводы на карты АТБ и между картами АТБ осуществляются бесплатно. Комиссия за перевод на карты других российских банков и между картами других российских банков составит 1,3% от суммы перевода плюс 30 рублей.

Максимальная сумма одного перевода составляет 120 тыс. рублей. Средства на карту получателя поступят в течение нескольких минут.



Для проведения операции нужно указать только номер карты получателя и сумму перевода.

