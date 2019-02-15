Банк России разработал методические рекомендации Банка России по нейтрализации угроз при работе с Единой биометрической системой. Они основаны на описании актуальных угроз, определенных в Указании ЦБ от 09.07.2018 № 4859-У.

Как говорится в сообщении регулятора, документ устанавливает правила, позволяющие минимизировать риски при сборе биометрических персональных данных, обработке запросов физических лиц и их персональных данных, а также проведении удаленной идентификации.

Центробанк рекомендует использовать средства защиты информации современных классов, регистрировать действия операторов, работающих с персональными данными, и информировать их об этом, а для усиления информационной безопасности - использовать персональный квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника, но при этом остается возможность применения простой электронной подписи.

Также даны рекомендации по информированию Банка России об инцидентах на всех этапах работы с биометрией.