Фигурантов дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» поместят в следственный изолятор «Лефортово», либо в спецблок «Матросской тишины», известный как «Кремлевский централ», сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Скорее всего, всех их отправят в спецблок в СИЗО-1 «Матросской тишины», либо в Лефортово», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил также, что оба изолятора находятся в федеральном подчинении ФСИН, и, как правило, в них содержатся обвиняемые по резонансным делам, которые курирует ФСБ.



В пятницу Басманный суд Москвы арестовал на два месяца пять фигурантов дела и продлил задержание основателю инвестиционной компании Baring Vostok американцу Майклу Калви. Им вменяется «мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере», а именно — хищение 2,5 миллиарда рублей через выданный банком «Восточный» кредит.