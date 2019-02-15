Аудиторская компания Price Waterhouse Coopers (PWC) оценила в 600 тыс. рублей акции «Первого коллекторского бюро», принадлежавшего основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, подозреваемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство СК об аресте Калви.

«По версии ЦБ цена акций ПКБ близится к нулю, но Price Waterhouse Coopers оценила их в 600 тысяч рублей», — сказал следователь. При этом Калви утверждает, что цена соответствует 2,5 млрд рублей. «Цену акций ПКБ можно легко проверить — нужно взять и выставить их на продажу. Я уверен, что они будут проданы больше, чем за 2,5 миллиарда рублей», — сказал он в свою очередь.

В пятницу силовые структуры по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей задержали четверых сотрудников инвестфонда Baring Vostok, включая его основателя, американца Майкла Калви, который одновременно является контролирующим акционером и председателем совета директоров банка «Восточный». Кроме них, были также задержаны еще двое человек.

В самом фонде связывают с акционерным конфликтом вокруг банка «Восточный» задержание своих сотрудников, подозреваемых в мошенничестве. «Мы убеждены в правомерности действий своих сотрудников и будем отстаивать их права. Baring Vostok ведет свою деятельность в России в полном соответствии с законодательством», — отмечается в сообщении компании.