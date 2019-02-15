Первый вице-премьер Антон Силуанов прокомментировал задержание в Москве главы Baring Vostok Майкла Калви. По его словам, в этом деле надо разбираться, однако, если подтвердятся факты, никто не может дать поблажки нарушителям.

«Если это мошенничество, что тут можно сказать: не надо нарушать законодательство. Надо просто разобраться, если подтвердятся факты, никто не может дать поблажки нарушителям. Нарушать закон никто не должен, будь-то иностранец или россиянин — здесь нет разницы», — сказал Силуанов корреспонденту РБК в кулуарах инвестиционного форума в Сочи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не знает о задержании основателя инвестхолдинга Baring Vostok Майкла Калви, передает RNS.

«Нет, не в курсе», — ответил он журналистам на соответствующий вопрос.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в свою очередь заявил, что не в курсе ситуации с задержанием основателя инвесткомпании Baring Vostok и он не знает такого предпринимателя.

«Для меня это новость. Я не знаю такого бизнесмена», — отметил он.

Ранее стало известно о задержании председателя совета директоров банка «Восточный» и основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви. Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать его. Вместе с Калви планируется избрать меру пресечения для еще пятерых партнеров. В фонде Baring Vostok заявили, что продолжают работу в обычном режиме, несмотря на задержание Калви и других представителей организации.

Банк «Восточный» в рамках уголовного дела как потерпевшая сторона рассчитывает на возмещение ущерба, причиненного банку, сообщила кредитная организация.