Первые банки передали в Промсвязьбанк оборонные кредиты, сообщил глава ПСБ Петр Фрадков. Сделано это в соответствии с ноябрьским распоряжением для снижения санкционных рисков

Промсвязьбанк, выбранный для обслуживания гособоронзаказа, получил первые оборонные кредиты от других банков, стремящихся минимизировать санкционные риски. «Несколько банков начали передачу [оборонных кредитов], а [передача капитала] чуть позже — по закону», — сказал РБК глава ПСБ Петр Фрадков. «Все нормально, процесс идет», — добавил он.

Постановление о передаче первого транша кредитов вышло в ноябре 2018 года, кредиты должны быть переданы до мая. «Там не очень большая сумма, но просто каждый кредит в отдельности занимает много времени, потому что ЦБ должен провести оценку правильности вычисления этих кредитов и резервов», — говорил замминистра финансов Алексей Моисеев (цитата по «Прайму»).

Передача ПСБ кредитов, согласно законодательству, должна сопровождаться одновременной передачей капитала, который был бы достаточным «для покрытия рисков по приобретаемым активам». Именно передача капитала была самым проблемным вопросом для банков при обсуждении реформы банковского обслуживания ОПК. Она может быть осуществлена через субординированные кредиты и дивидендные выплаты в пользу государства, говорил зампред ЦБ Василий Поздышев в конце лета.

Объем кредитов, которые готовы передать в оборонный банк Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие, в начале 2018 года глава Минфина Антон Силуанов оценивал в 1 трлн рублей. На получение этих кредитов, кроме ПСБ, претендует и Новикомбанк, заявлял глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Одновременно в Промсвязьбанк передаются контракты по оборонным заказам: один транш был передан в ноябре, второй планируется передать к концу февраля. По словам Моисеева, передаче подлежат до 70% контрактов. В январе Фрадков докладывал премьер-министру Дмитрию Медведеву, что Промсвязьбанк уже обслуживает 30% контрактов от всего объема гособоронзаказа.