Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка запустил программу-решение на основе алгоритмов машинного обучения, позволяющую применять дифференцированную стратегию работы с клиентами, в деятельности которых установлены операции сомнительного характера, сообщил на Российском инвестиционном форуме заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

При квалификации операций как «сомнительных» ML-модель «выживания» выделяет группу лиц, которые продолжили совершать операции через другие банки. С ними будет проводиться фокусная работа, результатом которой должно стать сохранение отношений банка с хорошими клиентами, говорится в пресс-релизе кредитной организации.