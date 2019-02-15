Потери от киберпреступности во всем мире в 2019 году могут вырасти на 50-80%, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Российского инвестиционного форума.

«Я склонен считать, что тренд на увеличение потерь [от кибератак] сохранится и в мире, и в России. К сожалению, пока мер, свидетельствующих о быстрых изменениях в части перелома тренда, пока у нас нет. Если не произойдет что-то другого, то тренд на рост примерно на 50-80% сохранится», - цитирует его ТАСС .

При этом он заявил, что ущерб мирового бизнеса от кибератак в 2018 году составил 1,5 трлн долларов.