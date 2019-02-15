В Сбербанке прогнозируют, что в течение полугода злоумышленники начнут использовать новый вид банковского мошенничества.

Как рассказал на сессии Российского инвестиционного форума в Сочи зампред правления крупнейшего банка страны Станислав Кузнецов, потенциальным жертвам будет звонить робот, подделывающий любые голоса.

В качестве примера, демонстрирующего возможности новой мошеннической технологии, Кузнецов включил в зале аудиозапись диалога, в котором условный губернатор, говорящий голосом актера Иннокентия Смоктуновского, просил у собеседника пять миллиардов рублей на строительство моста в регионе.

«Голос узнаваемый, телефонный звонок совершается с номера этого губернатора и точно его голосом договаривается уже о проведении трансакции. Это не артист, это делает робот. Все, что говорил «Иннокентий Смоктуновский», это делал компьютер. И это возможно уже сегодня", — подчеркнул Кузнецов.

По словам зампреда правления банка, Сбербанк уже разработал меры противодействия таким преступлениям, но нужно, чтобы подобная система была у всех банков.

