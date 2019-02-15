Облачная платформа SberCloud представила «Виртуальный ЦОД» — комплекс виртуальных инфраструктурных продуктов для крупного и среднего бизнеса, а также государственных органов и учреждений.

При этом комплекс организационно-технических мер защиты позволяет обеспечить клиентам высокий уровень безопасности и защиту от актуальных киберугроз по стандартам Сбербанка, говорится в сообщении кредитной организации.

Надежность и доступность облачных сервисов SberCloud обеспечивается за счет архитектуры, георезервирования, двойной репликации данных, проактивного мониторинга и использования центров обработки данных (ЦОД) Сбербанка, включая новейший ЦОД «Сколково».