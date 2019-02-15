Роскомнадзор в случае приятия закона об устойчивости Рунета проведет вместе с операторами связи пилотные проекты по исполнению требований документа.

Об этом сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«100% будут [пилоты по исполнению закона], делать мы их будем с операторами связи», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.