Личная инфляция россиян (дефлятор) в январе превысила на 0,7 процентного пункта официальную инфляцию и составила 1,7%. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

«В январе дефлятор продемонстрировал уже ставший традиционным для начала года скачок. Он достиг отметки в 1,7% при официальном уровне инфляции в 1%. Этот рост был предсказуем, как и повышение цен в связи с увеличение НДС до 20%. Так, если услуги ЖКХ и цены на бензин выросли в начале года несущественно, то за привычные товары нашим соотечественникам пришлось платить в январе более чем на 4% больше, чем месяцем ранее», — говорится в сообщении.

Январский рост дефлятора был обусловлен повышением цен на повседневные товары. Россиянам пришлось платить за привычные товары на 4,2% больше, чем месяцем ранее. Услуги ЖКХ прибавили 0,2%, бензин показал прибавку к стоимости на 0,7%.

После январских нововведений и выросших в ответ на это цен в феврале россияне более успешно адаптируются к новым условиям. Дефлятор снижается, что приводит к сокращению разрыва между двумя индексами, отметили в холдинге.