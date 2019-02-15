Если сложится, что структура блокчейн/монета окажется удачной для банков, переводящих деньги всюду, то JPM Coin должна полностью уничтожить Ripple (XPR), заявил редактор BloombergTV и ведущий передачи «Что бы вы пропустили?» Джо Вайзенталь в Twitter после объявления JPMorgan Chase о планах запуска стабильной криптовалюты JPM Coin для ускорения межбанковских расчетов.

«Подумайте об этом, скажем, вы занимались переводом денег, зачем брать на себя риск волатильности обменного курса, связанный с ripple как промежуточной валютой, когда вы можете получить монету, обеспеченную JPMorgan. Ежу понятно», — цитирует Anycoin Вайзенталя.

При этом по словам сооснователя инвестиционного криптофонда Multicoin Capital Тушара Джайна, JPMorgan Chase «собирается вытереть ripple пол». Он полагает, что банки в любом случае предпочтут технологию, представляемую другим банком, а не компанией со стороны.