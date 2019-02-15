Группа компаний QIWI создает собственный центр компетенций в области технологий машинного обучения и работы с данными – QIWI Data, а также строит единую корпоративную платформу для решения задач, связанных с глубинной аналитикой и монетизацией данных.

По словам CEO QIWI Сергея Солонина, появление специализированного центра для работы с данными позволит повысить качество сервиса всех компаний экосистемы QIWI. В частности, предлагать персонифицированные услуги клиентам, исходя из их потребностей и особенностей платежного поведения, говорится в сообщении компании.

Разработка и внедрение методов машинного обучения позволит также эффективнее решать и внутренние задачи.