Пенсионный фонд России запустит рассылку, информирующую россиян об их будущей пенсии, с 2020 года. Сведения будут направляться гражданам раз в три года, сообщил в пятницу в интервью ТАСС глава ПФР Антон Дроздов на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Мы этот проект назвали «Моя пенсия», сейчас мы согласовали с Минтрудом этот вопрос. Мы его запустим со следующего года. Мы будем информировать граждан раз в три года, вплоть до пенсии», — сказал Дроздов.

Выступая на форуме 14 февраля, глава ПФР сообщил, что фонд готовит к запуску новый сервис. При помощи новой услуги для каждого человека будет формироваться индивидуальное сообщение о том, сколько он уже накопил, какой будет его пенсия по состоянию «на сегодня» и какие у него есть возможности в рамках пенсионной системы.



Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14—15 февраля.