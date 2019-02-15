Инвестиции публичных пенсионных фондов из округа Фэрфакса, Вирджиния, в ориентированный на блокчейн и криптовалюты фонд Morgan Creek составили 21 млн долларов. При этом Пенсионный фонд офицеров полиции вложил 11 млн долларов (0,8% от общего объема активов), а Пенсионный фонд чиновников округа – 10 млн долларов (0,3%).

Как сообщает ForkLog , небольшой процент инвестиций фонды объяснили тем, что индустрия блокчейна до сих пор находится на этапе становления.

По словам исполнительного директора пенсионной системы округа Джеффри Вейлера, на сегодняшний день ни одна из криптовалют в портфеле фонда не представлена и эта инвестиция во многом схожа с другими вложениями пенсионной системы Фэрфакса в частный капитал.