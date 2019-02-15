В руководстве Норвик Банка (Киров, работает под брендом «Вятка Банк») произошли изменения. Как указано в сообщении от 14 февраля, размещенном на сайте кредитной организации, с этой даты по решению совета директоров прекращены полномочия президента банка Сергея Тувалкина, и с 15 февраля 2019 года врио президента назначен Андрей Семиохин (ранее первый вице-президент банка).

Как уточняют в банке, Сергей Тувалкин продолжит работать в его команде в качестве члена совета директоров. В настоящее время готовятся документы в Банк России для согласования нового президента Норвик Банка. Окончательное решение станет известно примерно через месяц.

По словам Тувалкина, главным достижением банка в 2018 году стал перезапуск процессов кредитования физических лиц: процесс взаимодействия клиента с банком был упрощен и ускорен. «Мы пошли дальше и попытались изменить все старые процессы для максимального увеличения скорости. Однако здесь необходимо перестраивать систему целиком, переходя на автоматизацию процессов и принятие решений. Это глобальная задача, задача перестройки всей структуры управления банком, принятия решений, их контроля. Задача стратегическая, требующая концентрации. Я как член совета директоров банка занимался этим вопросом, одновременно осуществляя руководство текущей деятельностью… Мы приняли решение, что я сконцентрируюсь только на работе в совете директоров по направлению цифровизации банка и его процессов, а Андрей Александрович (Семиохин) полностью возглавит текущую деятельность банка. Он становится президентом Вятка Банка», — рассказал Тувалкин.

Андрей Семиохин работает в банке с 20 марта 2013 года (с перерывом примерно в полтора года, когда он работал в другой организации, не связанной с банком). Ранее в банке он отвечал за корпоративное направление, далее развивал направление по работе с физическими лицами.

«Мое назначение не является каким-то революционным событием. Уже полтора года я являюсь первым заместителем Сергея Геннадьевича (Тувалкина), на время его командировок исполнял обязанности президента, вместе с ним вырабатывал решения по деятельности банка. Поэтому мои задачи прежние: построение деятельности банка таким образом, чтобы удовлетворить все потребности наших клиентов в финансовых услугах. Это и кредиты, и вклады, и расчетные операции», — отметил Семиохин.



«Совет директоров поставил задачу существенно вырасти в сфере кредитования физических лиц. Особое внимание будет уделено продукту «Залоговый», в рамках которого физическим лицам предоставляется кредит на крупные суммы под залог недвижимого имущества. Вместе с этим мы готовимся выйти на рынок ипотеки. В приоритете стоит и развитие других городов нашего присутствия», — добавил врио президента банка.