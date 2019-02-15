Парламент Люксембурга 58 голосами против двух одобрил законопроект №7363, которым в стране вводится регулирование использования технологии блокчейн в сфере финансов.

Таким образом, трансакции, зарегистрированные на блокчейне, приравниваются к заверенным традиционным путем, сообщает Anycoin .

Ожидается, что это будет способствовать росту прозрачности и эффективности торговли ценными бумагами и сократит количество посредников при совершении сделок.