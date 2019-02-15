Канадская криптовалютная биржа Coinsquare приобрела децентрализованную торговую платформу StellarX, что стало следующим логичным шагом после приобретения Stellar-кошелька BlockEQ в прошлом году, который после ребрендинга станет ключевым элементом децентрализованной платформы.

При этом StellarX сохранит оригинальный бренд, а Coinsquare намерена лицензировать децентрализованную платформу на Бермудских островах, где зарегистрирована сама.

StellarX использует протокол Stellar и позволяет торговать как цифровыми, так и фиатными валютами. Для внесения фиата на биржу клиентам предлагается использовать американские банковские счета, сообщает Ttrcoin .

По словам CEO Coinsquare Коула Даймонда, Stellar предоставляет самую быструю платежную сеть в мире и криптобиржа видит огромные возможности для создания ведущих сервисов в этой отрасли вместе со StellarX.