Американская биржа Coinbase разрешила своим пользователям выводить монеты bitcoin satoshi vision (BSV) – криптовалюты, возникшей в результате форка bitcoin cash 15 ноября 2018 года.

Клиенты, державшие в этот момент bitcoin cash на своих счетах, могут получить эквивалентный объем BSV, сообщает Ttrcoin .

Тикер BCH Coinbase сохранила за цепью, именовавшейся после форка «BCH ABC», как и большинство других компаний, а 26 ноября возобновила поддержку криптовалюты.