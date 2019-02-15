Торги будут автоматически прекращены 22 февраля в 10:00 UTC.
Крупнейшая по суточному объему торгов криптовалютная биржа Binance объявила о предстоящем делистинге следующих криптовалют: сloakсoin (CLOAK), modum (MOD), SALT, substratum (SUB) и WINGS.
При этом торги будут автоматически прекращены 22 февраля в 10:00 UTC, после чего токены будут исключены из листинга, сообщает ForkLog.
По словам представителей криптобиржи, Binance периодически проводит переоценку каждого цифрового актива на своей платформе, чтобы гарантировать, что они продолжают соответствовать высоким стандартам.
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