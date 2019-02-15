Крупнейшая по суточному объему торгов криптовалютная биржа Binance объявила о предстоящем делистинге следующих криптовалют: сloakсoin (CLOAK), modum (MOD), SALT, substratum (SUB) и WINGS.

При этом торги будут автоматически прекращены 22 февраля в 10:00 UTC, после чего токены будут исключены из листинга, сообщает ForkLog .

По словам представителей криптобиржи, Binance периодически проводит переоценку каждого цифрового актива на своей платформе, чтобы гарантировать, что они продолжают соответствовать высоким стандартам.