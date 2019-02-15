Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, подозреваемый в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», обвинил банкира Артема Аветисяна в выводе средств из Юниаструм Банка перед его слиянием с «Восточным». Об этом сообщает ТАСС из суда.

«Предмет нашего спора в Лондонском суде заключается в том, что перед слиянием Юниаструм Банка и «Восточного» Артем Аветисян вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы под видом фиктивных сделок: они покупали грибную ферму, консервный завод и тому подобное. Мы готовились к слиянию и не могли контролировать эти сделки», — сказал Калви в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте.



Калви добавил, что эти сделки стали причиной обращения в Лондонский арбитраж. «Отличие же сделки с Первым коллекторским бюро заключается в том, что она была одобрена всеми сторонами, в том числе представителями Аветисяна в совете директоров «Восточного», — сказал Калви.