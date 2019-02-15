Калифорнийский суд признал токен проекта Blockvest ценной бумагой и вынес временный запрет в адрес компании Blockvest LLC и ее основателя Реджинальда Бадди Рингголда за мошенническое предложение ценных бумаг, таким образом пересмотрев предыдущее решение.

Как напоминает Ttrcoin , в ноябре прошлого года суд отказался поддержать SEC по делу проекта Blockvest, заявив, что регулятор не смог доказать, что токен BLV является ценной бумагой в контексте американского законодательства.

SEC оформила иск 3 октября 2018 года, указав, что ответчики заявляли о своем намерении привлечь средства посредством ICO для нескольких финансовых продуктов, которые должны были приносить пассивный доход, и сулили «двузначные прибыли». При проведении кампании ответчики утверждали, что получили одобрение регулятора, которого у них на самом деле не было.

Суд запретил ответчикам заниматься деятельностью, связанной с мошенническим предложением или продажей ценных бумаг и нарушением положений федеральных законов о ценных бумагах.

«Руководствуясь предоставленными в дополнительном порядке указаниями, суд решил, что ответчики предлагали незарегистрированные ценные бумаги, нарушив таким образом положение (a) раздела 17 Закона о ценных бумагах 1933 года, – говорится в заключении. – Суд решил, что SEC смогла продемонстрировать, что продвигавшийся через ICO токен BLV являлся ценной бумагой и удовлетворял критериям теста Хауи».