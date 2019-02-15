Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что претензии следствия к деятельности основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», окажутся недоразумением.



При этом банкир добавил, что не знает сущности обвинений против Калви.

«Я давно знаю Майкла Калви как порядочного и честного человека, много сделавшего для привлечения инвестиций в страну, для развития экономики и высокотехнологичных компаний, таких как «Яндекс», «Озон», «Тинькофф» и другие. И, не зная сущности обвинений, очень надеюсь, что правоохранительные органы разберутся и это окажется недоразумением», — прокомментировал он.

В пятницу, 15 февраля, в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Baring Vostok — крупнейший акционер банка «Восточный» (51,6% акций).

Майкл Калви в суде назвал ложью обвинения в свой адрес и обвинил банкира Артема Аветисяна в выводе средств из Юниаструм Банка перед его слиянием с «Восточным».