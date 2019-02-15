Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассчитывает, что задержание основателя и управляющего партнера фонда прямых инвестиций Baring Vostok Майкла Калви на повлияет на инвестиционную деятельность фонда. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы увидели, что есть заявление Baring о том, что это относится к личным инвестициям Майкла, а не к инвестициям Baring. Поэтому мы надеемся, что это никак не повлияет сильно на деятельность Baring Vostok», — сказал Дмитриев.

Ранее в фонде сообщили, что действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и все портфельные компании фонда работают в обычном режиме.