Вопрос присоединения банка «Возрождение» к Почта Банку пока не обсуждался. Об этом ТАСС сообщил глава Почта Банка Дмитрий Руденко в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Мне трудно ответить на вопрос, потому что я вчера это узнал у журналистов. Поэтому пока не понимаю, о чем идет речь. Догадки я тоже прочитал разные», — сказал Руденко, уточнив, что акционеры не обсуждали с ним вопрос присоединения банка «Возрождение» к Почта Банку.

Накануне глава ВТБ Андрей Костин в беседе с журналистами в кулуарах Российского инвестиционного форума допустил отказ ВТБ от интеграции банка «Возрождение».

В октябре 2018 года ВТБ стал владельцем 85% акций «Возрождения», закрыв сделку с фондом Bonum Capital, который вел переговоры от лица бывшего контролирующего акционера «Возрождения» Дмитрия Ананьева. Сделка является денежной, ее условия и цена не раскрываются.

Также сообщалось, что окончательную интеграцию банков планируется завершить в 2020 году. Ключевые продукты и сервисы «Возрождения» предполагалось сохранить.