Басманный суд Москвы санкционировал арест генерального директора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова, фигуранта уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого является основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, председатель совета директоров банка Майкл Калви. Об этом сообщает ТАСС из суда.

«Избрать в отношении подозреваемого Владимирова меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 апреля», — огласила постановление судья.