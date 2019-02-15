Басманный суд Москвы санкционировал арест генерального директора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова, фигуранта уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого является основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, председатель совета директоров банка Майкл Калви. Об этом сообщает ТАСС из суда.
Басманный суд Москвы санкционировал арест генерального директора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова, фигуранта уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого является основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, председатель совета директоров банка Майкл Калви. Об этом сообщает ТАСС из суда.
«Избрать в отношении подозреваемого Владимирова меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 апреля», — огласила постановление судья.
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