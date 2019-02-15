Советник председателя правления Норвик Банк Алексей Кордичев (бывшего главу банка «Восточный») готов сотрудничать со следствием по делу о мошенничестве в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов и уже дал показания против соучастников, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

«Он раскрывает всю структуру этого преступления. Он дал информацию о всех соучастниках, об их роли и должностном положении... Он уже дал показания против них», — сказал адвокат.

«Мой подзащитный изъявил добровольное желание сотрудничать со следствием, дать всю возможную информацию и оказать деятельную помощь следствию», — добавил адвокат Кордичева.

Его подзащитный подтвердил эту информацию.

Следствие запросило арестовать Кордичева до 13 апреля 2019 года, передает корреспондент RNS из Басманного суда.

«Следствие ходатайствует перед Басманным районным судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Кордичева Алексея Сергеевича на 1 месяц 28 суток, то есть до 13 апреля», — заявил следователь.