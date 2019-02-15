Разработчики еthereum-приложения для обмена сообщениями и мобильного браузера Status объявили о выпуске новой версии своего криптовалютного аппаратного кошелька Keycard с открытым API, который позволяет безопасно хранить, принимать и отправлять криптовалюты бесконтактным способом.

При этом кошелек совместим с большинством наиболее популярных криптовалют, включая биткоин, bitcoin cash, litecoin, ripple, ethereum и токены ERC-20, а также может быть использовано вместе с десктопным приложением через USB-соединение.

По своим размерам устройство схоже с традиционными банковскими картами и может быть не только интегрировано с другими кошельками и аппаратным обеспечением, но позволяет создавать собственные смарт-карты, сообщает FоrkLog .

Для доступа к приватным ключами Keycard использует технологию NFC, что дает возможность подписывать и верифицировать трансакции простым прикосновением устройства к мобильному телефону.

На первоначальном этапе создатели хотят получить необходимый фидбек и поэтому бесплатно предлагают устройство для разработчиков. В дальнейшем, когда устройство поступит в массовое производство, его цена, как заявляется, составит 29 долларов.