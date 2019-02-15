Арестованный по делу о взяточничестве Павел Пущин курировал в министерстве экономического развития ряд вопросов по развитию инноваций и международного сотрудничества, за несколько дней до ареста он уволился по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Басманный суд Москвы в четверг арестовал советника министра экономического развития Павла Пущина по делу о взяточничестве. По данным суда, Пущину вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ранее по этому же делу суд арестовал заместителя главы администрации Рязани Сергея Пашкевича. По данным суда, ему вменяется организация передачи взятки в особо крупном размере.

«Павел Пущин являлся сотрудником Минэкономразвития России с 22 октября 2018 года по 12 февраля 2019 года. Курировал ряд вопросов по развитию инноваций и международного сотрудничества. В настоящее время он не является сотрудником министерства и не является советником министра, так как уволился по собственному желанию», — сообщили в Минэкономразвития.

Вопросы следствия не относятся к периоду его работы в Минэкономразвития России, также добавили в министерстве.