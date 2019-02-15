В пятницу, 15 февраля, в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Baring Vostok — крупнейший акционер банка «Восточный» (51,6% акций). Портал Банки.ру в режиме онлайн следит за развитием ситуации.

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16:50 мск Басманный суд Москвы арестовал советника председателя правления Норвик Банка, бывшего главу банка «Восточный» Алексея Кордичева по делу о мошенничестве в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви и других фигурантов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда Москвы.

16:49 мск На задержание Майкла Калви отреагировал председатель совета директоров инвестиционной группы «Русские Фонды» Сергей Васильев. На своей странице в Facebook он назвал ситуацию «позором для всего финансового и инвестиционного рынка». «Они всегда сторонились сделок с государством, стараясь работать на прозрачных и конкурентных рынках. И очень печально узнать, что все-таки наше «государство» добралось уже и до… Baring Vostok», — отметил Васильев.

16:00 мск Еще один подозреваемый, партнер Baring Vostok, Филипп Дельпаль отправлен под арест до 13 апреля.



15:30 мск Басманный суд арестовал первого фигуранта дела. Под стражу до 13 апреля заключили генерального директора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова.

14:50 мск Один из фигурантов дела, Филипп Дельпаль, отверг в суде обвинения в хищении 2,5 млрд рублей, сообщил корреспондент ТАСС. Партнер инвестфонда по финансовому сектору и член совета директоров Восточного Банка заявил, что не имел отношения к сделкам, которые вызвали подозрения у следствия.

Со слов адвоката Дельпаля, с заявлением о хищении средств в ФСБ обратился член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов. Как следует из материалов дела, Юсупов утверждает, что во время голосования о приобретении банком «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) его ввели в заблуждение о наличии долгов у ПКБ в размере 2,5 млрд рублей. ПКБ продало свои акции банку, так как не смогло рассчитаться по кредиту. Весь сбор доказательств против руководства Baring Vostok занял пять дней, отметил адвокат Филиппа Дельпаля.

14:40 мск Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил , что готов поручиться за Майкла Калви. Об этом гендиректор РФПИ заявил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Свое решение он объяснил тем, что Майкл Калви «сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию». «Мы в Российском фонде прямых инвестиций знаем Майкла и всю команду Baring Vostok как высокопрофессиональных инвесторов, приверженных высоким, принятым в инвестиционной среде этическим стандартам», — добавил глава РФПИ.

14:30 мск Стало известно, что Майкла Калви подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», где бизнесмен занимал пост председателя совета директоров. По версии следствия, в мошеннической схеме также было задействовано «Первое коллекторское бюро», долю в котором имеет Baring Vostok.

«Следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный Экспресс», что привело к фактическому хищению этих средств», — сказал следователь в суде (цитата по ТАСС).

14:15 мск Вопрос о задержании представителей Вaring Vostok также адресовали пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Он сообщил, что Владимир Путин не знает о следственных действиях в отношении бизнесменов.

14:08 мск Банк «Восточный» назвал себя потерпевшей стороной в уголовном деле против главы своего совета директоров Майкла Калви. «В рамках данного уголовного дела банк «Восточный» как потерпевшая сторона рассчитывает на возмещение ущерба, причиненного банку», — говорится в ответе пресс-службы организации на запрос Банки.ру.

13:50 мск. Одним из первых ситуацию прокомментировал первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Если это мошенничество, что тут можно сказать: не надо нарушать законодательство. Надо просто разобраться: если подтвердятся факты, никто не может дать поблажки нарушителям. Нарушать закон никто не должен, будь то иностранец или россиянин — здесь нет разницы», — сказал Силуанов корреспонденту РБК в кулуарах инвестиционного форума в Сочи.

13:30 мск. На сайте фонда Baring Vostok появилась информация о задержании сотрудников. «Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний», — отмечалось в пресс-релизе.

13:00 мск. В картотеке уголовных дел Басманного суда появилась информация о назначении судебных заседаний по избранию меры пресечения для всех задержанных. СМИ сообщают о ходатайствах Следственного комитета заключить всех фигурантов дела под стражу.

12:50 мск. Стало известно о задержании основателя Baring Vostok Майкла Kалви. Как сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (статья 159.4). Вместе с Калви по уголовному делу проходят еще пять человек: бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян, партнер Вaring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор Вaring Vostok по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров.