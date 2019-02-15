На даркнет-маркетплейсе Dream Market обнаружены данные 617 млн аккаунтов, украденные у пользователей 16 сайтов.

Как сообщает ForkLog , в основном эти базы данных состоят из логина, адреса электронной почты и хешированного пароля, который необходимо расшифровать.

Вероятно, покупатели также смогут получить доступ к географическому расположению и личным данным некоторых пользователей. Банковские данные, скорее всего, проблема не затронула.

По словам представителя группы хакеров, которая владеет этими данными, безопасность — это иллюзия.

«Я занимаюсь хакерством уже очень долгое время. Я всего лишь инструмент системы и не считаю себя каким-то вездесущим злом», — подчеркнул он.