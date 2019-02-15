Разводненная прибыль в пересчете на акцию за отчетный период составила 0,134 фунта.
Чистая прибыль британского банка Royal Bank of Scotland (RBS), приходящаяся на акционеров, за 2018 год составила 1,622 млрд фунтов стерлингов (2,08 млрд долларов), что в 2,2 раза больше в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе банка.
Разводненная прибыль в пересчете на акцию за отчетный период составила 0,134 фунта (0,17 доллара) против в 0,063 фунта (0,08 доллара) в 2017 году. Чистый процентный доход составил 8,656 млрд фунтов (11,11 млрд долларов), что на 3,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
Чистая прибыль банка, приходящаяся на акционеров, за IV квартал составила 286 млн фунтов (367 млн долларов) против убытка в 579 млн фунтов (743 млн долларов) годом ранее. Чистый процентный доход составил 2,176 млрд фунтов (2,8 млрд долларов), что на 1,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
«Наши финансовые показатели хорошие, учитывая неопределенный экономический прогноз… Мы продолжаем ориентироваться на снижение затрат, чтобы обеспечить подготовку нашего бизнеса к будущему и удовлетворить потребности наших клиентов и акционеров», — отмечается в релизе.
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