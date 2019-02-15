Временная администрация ВостСибтранскомбанка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 19 октября 2018 года, в ходе обследования установила в действиях должностных лиц кредитной организации признаки операций, направленных на вывод активов либо сокрытие ранее осуществленного вывода активов посредством хищения денежных средств и злоупотребления полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Информация о финансовых операциях бывших должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний направлена Банком России в Генеральную прокуратуру, следственный департамент МВД и Следственный комитет РФ, уточняется в сообщении.

По оценке временной администрации, активов банка стоимостью 2,043 млрд рублей недостаточно для удовлетворения его обязательств, составляющих 2,282 млрд. Напомним, в ноябре ЦБ сообщал , что активы банка по результатам обследования составляют 2,076 млрд рублей. Таким образом, оценка «дыры» в балансе банка немного увеличена — с 206 млн до 239 млн рублей.

ЦБ направил в Арбитражный суд Иркутской области заявление о признании ВостСибтранскомбанка несостоятельным (банкротом). Рассмотрение дела назначено на 5 марта 2019 года.



В декабре сообщалось, что временная администрация ВостСибтранскомбанка выявила операции по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и юридических лиц на общую сумму более 200 млн рублей.