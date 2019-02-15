Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, составил 12,41%. Такие данные опубликовала в пятницу пресс-служба ЦБ.

На 1 января 2019 года величина иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций равна 391,7 млрд рублей. Совокупный уставный капитал кредитных организаций, рассчитанный для определения доли участия иностранного капитала, составил 2,7 трлн рублей.

Банк России ежегодно рассчитывает и публикует этот показатель. Порядок его расчета определяет статья 18 федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Напомним, для нерезидентов в банковском секторе РФ установлена квота. Предельный размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, составляет 50%. В статье 18 указанного закона прописаны принципы расчета иностранной доли в российских банках в целях определения ее соответствия квоте, а также меры по ограничению роста доли в случае достижения ею предельно допустимого значения.



Доля рассчитывается по состоянию на 1 января каждого года. На начало 2018-го участие иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций РФ, имеющих банковскую лицензию, составляло 12,94%.