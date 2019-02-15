Компания Vostok и входящий в состав российской госкорпорации «Ростех» Национальный центр информатизации (НЦИ) заключили соглашение, согласно которому Vostok займется разработкой блокчейн-продуктов, а НЦИ – их интеграцией в работающие информационные системы корпоративных, государственных и муниципальных заказчиков компании-партнера в России.

Как сообщает Anycoin , в НЦИ такое сотрудничество рассматривают как возможность для развития компетенций по внедрению прорывных блокчейн-технологий на разных уровнях.

Пилотные испытания блокчейн-продуктов Vostok начнутся в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин и гендиректор Vostok Александр Иванов подписали соглашение, по которому с их помощью будут осуществлять контроль расходования бюджетных средств. Те продукты блокчейн-платформы, которые успешно пройдут пилотное испытания, а также покажут экономическую и технологическую эффективность, будут внедрены в городское управление и хозяйство Нижегородской области.