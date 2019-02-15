Банк «Возрождение» занял 19-е место в рейтинге: факторинговый портфель Банка на начало года составил 3 012 млн рублей. В рейтинге оборачиваемости по портфелю в 2018 году у «Возрождения» 11-е место.

«Появление «Возрождения» в рейтинге факторов – это признание проделанной Банком работы в 2018 году. Наша задача – удвоить объем бизнеса в краткосрочной перспективе и продолжить развитие наших компетенций в сфере факторингового обслуживания», – отмечает начальник управления факторинга Департамента корпоративного бизнеса банка «Возрождение» Павел Титков.

В 2018 году факторингом воспользовались клиенты 26-ти Дополнительных офисов и филиалов «Возрождения», что составляет более 50% точек продаж Банка.