Ассоциация факторинговых компаний провела исследование рынка факторинга по итогам 2018 года, в рамках которого был составлен рейтинг по объему факторингового портфеля на 1 января 2019 года.
Банк «Возрождение» занял 19-е место в рейтинге: факторинговый портфель Банка на начало года составил 3 012 млн рублей. В рейтинге оборачиваемости по портфелю в 2018 году у «Возрождения» 11-е место.
«Появление «Возрождения» в рейтинге факторов – это признание проделанной Банком работы в 2018 году. Наша задача – удвоить объем бизнеса в краткосрочной перспективе и продолжить развитие наших компетенций в сфере факторингового обслуживания», – отмечает начальник управления факторинга Департамента корпоративного бизнеса банка «Возрождение» Павел Титков.
В 2018 году факторингом воспользовались клиенты 26-ти Дополнительных офисов и филиалов «Возрождения», что составляет более 50% точек продаж Банка.
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