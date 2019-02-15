Банк «Восточный» назвал себя потерпевшей стороной в уголовном деле против главы своего совета директоров Майкла Калви. Это следует из официального комментария, предоставленного пресс-службой кредитной организации.

«В рамках данного уголовного дела банк «Восточный» как потерпевшая сторона рассчитывает на возмещение ущерба, причиненного банку», — говорится в сообщении.

Майкл Джон Калви возглавляет совет директоров банка «Восточный», а фонду Baring Vostok принадлежит 51,6% акций банка. В пятницу Калви и другие представители инвестфонда были задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.



В «Восточном» также подчеркнули, что оказывают содействие следственным мероприятиям. «Все вопросы, связанные с обстоятельствами уголовного дела и его фигурантами, просим адресовать в пресс-службу Следственного комитета РФ», — отмечают представители банка, добавив, что кредитная организация продолжает работать в обычном режиме.

Еще 40,2% акций «Восточного» контролируют через разные структуры бывшие бенефициары Юниаструм Банка, в том числе Артем Аветисян (32,02%). Осенью СМИ сообщали о корпоративном конфликте между акционерами банка. С начала 2018 года «Восточный» планировал провести допэмиссию акций на 5 млрд рублей для решения этой задачи, но сроки размещения все время сдвигались. В декабре собственники банка согласовали с ЦБ отсрочку до апреля 2019 года, писал «Коммерсант».

В фонде Baring Vostok заявили, что продолжают работу в обычном режиме, несмотря на задержание Майкла Калви и других представителей организации. «Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным банком эмиссии капитала банка», — говорится в сообщении компании.

В пятницу, 15 февраля, стало известно о задержании председателя совета директоров банка «Восточный», основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева, Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать его. Вместе с Калви планируется избрать меру пресечения для еще пятерых партнеров.

В сентябре 2018 года в «Восточном» обострился корпоративный конфликт , писала газета «Коммерсант». Акционеры не могли договориться о процедуре докапитализации банка.