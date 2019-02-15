Агентство по страхованию вкладов 15 февраля подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка «Унифин» к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере около 8,951 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Ответчиками по иску выступают бывшие топ-менеджеры банка: предправления, член совета директоров Алексей Парфененко, члены правления Елена Лопатникова, Алексей Гончаров, Кирилл Кирюшин, Елена Токарева, Олег Пятаев; помимо них в списке ответчиков значатся Мозолин С. В. и Татаренко Е. А.

В ходе конкурсного производства установлено, что в период с 1 февраля 2014 года по 15 февраля 2016 года контролирующими лицами совершались действия по выводу из банка ликвидных активов путем замещения на невозвратную ссудно-вексельную задолженность технических юридических лиц, а также неплатежеспособных физических лиц. Кроме того, в течение вышеуказанного периода руководителем банка не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства, несмотря на наличие соответствующих оснований, поясняют в АСВ.

Кроме того, 15 февраля АСВ направило в Арбитражный суд Ростовской области заявление о привлечении Михаила Шевченко, Сергея Осипова и Елену Сачко как бывших контролирующих лиц Капиталбанка к субсидиарной ответственности и взыскании с них почти 1,628 млрд рублей.

Напомним, Елена Сачко возглавляла правление банка, Михаил Шевченко входил в правление, совладелец банка Сергей Осипов был членом совета директоров.

«В ходе проверки обстоятельств банкротства банка конкурсным управляющим установлено, что до отзыва лицензии в период с 1 октября 2014 года по 1 января 2015 года произошло существенное ухудшение финансового положения банка, приведшее к его банкротству, что связано с выдачей банком заведомо невозвратных кредитов юридическим лицам, безвозмездным отчуждением ликвидных активов и приобретением неликвидных ценных бумаг», — говорится в сообщении АСВ.



Лицензии у банка «Унифин» и Капиталбанка были отозваны 15 февраля 2016 года.