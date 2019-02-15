Санкционные ожидания подкосили рубль, но российская валюта может укрепиться вследствие роста цены на нефть, сообщает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«Ожидаю положительную динамику. Внешний фон нейтральный. Рынок может отыграть 1% после сильного падения двух торговых дней, несмотря на грядущие выходные», - поясняет аналитик. По его словам, ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2470-2490 п., по паре USDRUB: 66,00-67,00.

Как комментирует руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский, падение рубля отражает негативные настроения в первую очередь нерезидентов, которые приближаются к паническим. Сохранение таких настроений может привести к дальнейшему ослаблению курса российской валюты по примеру того, что было летом прошлого года.

«Fitch объявит решение по рейтингу России. Есть большая вероятность, что рейтинг может быть повышен на одну ступень. Причем рейтинговое решение, скорее всего, принималось до объявления законопроекта по новым санкциям, да и санкционные риски всегда в оценку рейтинга закладываются. Поэтому мы не ждем, что последние инициативы американских сенаторов найдут отражение в решении по рейтингу. При повышении рейтинга рынок акций и рубль отреагируют ростом, но реакция будет краткосрочной. Впрочем, кукую-либо реакцию рынка мы увидим только в понедельник», - прогнозирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.