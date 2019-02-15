Срок реализации обязательств – 8 лет.

Средства выделены ООО «Черкизово-свиноводство» на строительство свиноводческих комплексов в Липецкой и Пензенской областях и приобретение оборудования для них. В том числе, при поддержке Альфа-Банка будут построены 2 новых репродуктора и до 20 площадок доращивания-откорма. Финансирование также будет использовано для закупки племенной продукции, гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта.

«Мы рады поддержать лидера российского рынка мясной продукции в создании новых современных производственных мощностей. Альфа-Банк сотрудничает с группой «Черкизово» уже на протяжении 5 лет. Уверен, что этот проект укрепит наше взаимодействие», - комментирует руководитель управления по работе с предприятиями АПК и пищевой промышленности Альфа-Банка Сергей Андреев.

«Финансирование, предоставленное нашим партнером Альфа-Банком, позволит достичь высокой производительности за счет возведения новых объектов и реализации одной из лучших программ откорма в мире. Компания стремится сделать производство продуктов из свинины максимально экономически эффективным для того, чтобы снизить их себестоимость, увеличить объем производства и повысить рентабельность», - отмечает финансовый директор, член правления группы «Черкизово» Людмила Михайлова.