Акции «Русала» на Гонконгской фондовой бирже продемонстрировали существенное падение в ходе утренних торгов в пятницу. К 10:30 по местному времени (05:30 мск) они подешевели на 6,39% — до 3,66 гонконгского доллара за бумагу, свидетельствуют данные котировок.



До начала торговой сессии «Русал» объявил о кадровых перестановках в составе совета директоров. Компанию покинул исполнительный директор Сергей Попов, на его место назначен 38-летний Евгений Курьянов. Уточняется, что Попов оставил пост с 14 февраля, отставка связана с планами его участия в выборах в законодательное собрание одного из регионов РФ.

Также в состав совета директоров введены независимые неисполнительные директора — Максим Полетаев, Рэндольф Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бернхэм и Ник Джордан.

27 января Министерство финансов США объявило о снятии санкций, введенных в отношении «Русала», холдинга En+ и компании «Евросибэнерго».