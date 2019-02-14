Закон о введении отсрочки платежей по ипотеке для заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию, может появиться в России уже в 2019 году. Об этом сообщил в четверг ТАСС на полях Российского инвестиционного форума в Сочи вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал озвученное на встрече в Казани с представителями общественности, посвященной нацпроекту «Жилье и городская среда», предложение о применении ипотечных каникул — отсрочки платежей для заемщиков, попавших в сложную финансовую или жизненную ситуацию. По его словам, такая практика применялась организацией «ДОМ.РФ», и «ее можно возобновить».

«По ипотечным каникулам — действительно, сейчас Банк России разрабатывает такой законопроект. Речь идет о ипотечных заемщиках, которые попали в трудную жизненную ситуацию, будь то болезнь, или потеря места работы. Президенту эта идея была озвучена в ходе недавнего президиума Госсовета в Казани, и он ее поддержал. Я думаю, что он может быть принят в весеннюю сессию, но, разумеется, нам надо еще раз более углубленно поработать эту тему», — сказал он.

Ранее Банк России предложил предоставлять ипотечные каникулы гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации — потеря работы, несчастный случай, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности. Согласно разработанному регулятором проекту поправок в закон «О потребительском кредите (займе)», заемщик может обратиться в банк с заявлением о реструктуризации ипотеки, если сумма займа не превышает 10 млн рублей, а с момента оформления ипотеки прошло более одного года. Также период просрочки по платежу не должен превышать 60 дней подряд. Еще одно обязательное требование — среднемесячный доход семьи, рассчитанный за три месяца, должен снизиться минимум на 30%.