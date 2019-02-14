Правительство Швейцарии готово заплатить 50 тыс. долларов за успешный тестовый взлом своей электронной системы голосования и проверки ее на безопасность.

Регистрация для участия в тесте обязательна, необходимо указать никнем, адрес электронной почты и страну. По итогам взлома будет опубликован доклад.

В настоящее время для этого на сайте www.onlinevote-pit.ch зарегистрировалось свыше 1770 желающих, наибольшее количество которых из Швейцарии (27,41 %). Затем идут Франция (14,95%) и США (почти 6%). Попытаться взломать систему голосования также хотят представители Великобритании, Германии, Индии, Польши, Украины, Турции, Бразилии и ряда других стран. Есть ли среди хакеров представители из России неизвестно, сообщает РИА Новости .

По словам официального представителя швейцарской Федеральной канцелярии Рене Ленцина, во время теста участники могут попытаться манипулировать голосами, вывести из строя или обойти систему безопасности и защиты данных пользователей. Награду в 50 тыс. франков (порядка 50 тыс. долларов) получит тот, кто сумеет незаметно изменить итоги голосования. Нарушение тайны голосования будет стоить 10 тыс. франков, а взлом электронной урны для голосования – 5 тыс.