Общественный тест пройдет с 25 февраля по 24 марта.
Правительство Швейцарии готово заплатить 50 тыс. долларов за успешный тестовый взлом своей электронной системы голосования и проверки ее на безопасность.
Регистрация для участия в тесте обязательна, необходимо указать никнем, адрес электронной почты и страну. По итогам взлома будет опубликован доклад.
В настоящее время для этого на сайте www.onlinevote-pit.ch зарегистрировалось свыше 1770 желающих, наибольшее количество которых из Швейцарии (27,41 %). Затем идут Франция (14,95%) и США (почти 6%). Попытаться взломать систему голосования также хотят представители Великобритании, Германии, Индии, Польши, Украины, Турции, Бразилии и ряда других стран. Есть ли среди хакеров представители из России неизвестно, сообщает РИА Новости.
По словам официального представителя швейцарской Федеральной канцелярии Рене Ленцина, во время теста участники могут попытаться манипулировать голосами, вывести из строя или обойти систему безопасности и защиты данных пользователей. Награду в 50 тыс. франков (порядка 50 тыс. долларов) получит тот, кто сумеет незаметно изменить итоги голосования. Нарушение тайны голосования будет стоить 10 тыс. франков, а взлом электронной урны для голосования – 5 тыс.
Нет комментариев