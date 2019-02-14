Сбербанк в 2018 году выплатил членам правления 5,5 млрд рублей, следует из ежеквартальной отчетности финучреждения.



«За 12 месяцев 2018 года членам правления банка было выплачено 5 487,9 млн. рублей вознаграждения, начисленного в 2018 году, в том числе: фиксированное вознаграждение (должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку за период служебных командировок) — 1,289 миллиарда рублей; переменное вознаграждение (квартальные премии, вознаграждение по итогам работы за год, прочие единовременные вознаграждения, транши долгосрочного вознаграждения прошлых лет) — 4,191 миллиарда рублей; вознаграждение за исполнение функций членов наблюдательного совета — 7,1 миллиона рублей», — говорится в документе.

В правление Сбербанка входят: Герман Греф, Лев Хасис, Александр Ведяхин, Олег Ганеев, Белла Златкис, Светлана Кирсанова, Станислав Кузнецов, Александр Морозов и Анатолий Попов.